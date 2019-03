Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Duo versucht an Postwurfsendungen zu gelangen - Wem sind die Männer aufgefallen ? Hinweise an die Polizei

Heidelberg (ots)

Am Samstag gegen 12.45 Uhr begaben sich zwei bislang nicht ermittelte Männer an die Briefkästen zweier Anwesen in der Robert-Koch-Straße im Heidelberger Stadtteil Bahnstadt und versuchten durch Hineingreifen, an die Postwurfsendungen zu kommen. Der Verriegelungsmechnismus eines Briefkastens wurde dabei komplett zerstört; ein Schaden dürfte nach bisherigen Ermittlungen nicht entstanden sein. Allerdings dauern die Überprüfungen noch an.

Anhand von Aufzeichnungen stand der zweite Täter "Schmiere". Das Duo wird wie folgt beschrieben:

1. Person: Etwa 14 - 16 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, dunkle, mittellange Haare, normale Statur. Bekleidet mit blau-schwarzer Adidas-Windjacke, dunkle Jogginghose mit der Aufschrift "Nike", olivfarbene Sportschuhe.

2. Person: Etwas jünger und kleiner, hellbraune Haare, untersetzte Figur. Trug eine helle Windjacke, schwarzen Kapuzenpullover mit heller Aufschrift auf der Brustmitte, dunkle Jogginghose, Sportschuhe.

Bewohner der Anwesen oder sonstige Zeugen, die am Samstagmittag auf die beiden Männer evtl. aufmerksam geworden sind und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

