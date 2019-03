Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach: VW Beetle beschädigt - Hinweise an die Polizei

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Etwa 2.000 Euro Schaden hat die Halterin eines VW Beetle zu regeln, nachdem ein bislang Unbekannter am Montagvormittag ihren Wagen beschädigt hatte. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Beschädigungen mit einem Einkaufswagen angerichtet worden sind; abgestellt hatte die Frau ihren hellblauen VW in einer Parkbucht der Berliner Straße am Montag zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr. Hinweise hierzu nehmen die Beamten des Polizeipostens Hemsbach, Tel.: 06201/71207, entgegen.

