Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Kreisverkehr

Plankstadt / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich um kurz vor 8 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr zwischen Plankstadt und Eppelheim, wobei insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren und mehrere Personen leicht verletzt wurden. Ein Mercedes-Fahrer wollte an die Ausfahrt zur Wieblinger Straße befahren, als dort ein Fahrradfahrer diese queren wollte. Hierauf bremste der Fahrer seine A-Klasse ab, um den Vorfahrtsberechtigten passieren zu lassen. Eine 31-Jährige, die hinter der A-Klasse im Kreisverkehr fuhr, bremste ebenfalls. Allerdings erkannte ein 46-Jahre alter C-Klasse-Fahrer die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 31-Jährigen auf, die wiederum auf die vor ihr stehende A-Klasse geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden; dieser beläuft sich im Gesamten auf 6.000 EUR. Die Beifahrerin des Unfallverursachers, sowie die beiden Insassen der anderen Fahrzeuge wurden leicht verletzt und wurden noch vor Ort von Rettungssanitätern versorgt.

