Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen und mit geparkten Auto kollidiert

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Dienstagmorgen ein 80-jähriger Mann in Weinheim. Der Senior war kurz vor 10 Uhr mit seinem Ford in der Gleiwitzer Straße in Richtung Wendehammer unterwegs. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten VW-Golf zusammen. Eine Zeugin wurde durch den Knall auf den Unfall aufmerksam und fand den 80-Jährigen regungslos in seinem Fahrzeug vor. Durch Notarzt und Rettungskräfte wurden umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Der Mann wurde anschließend unter Fortführung der Reanimation in ein Krankenhaus eingeliefert. Über dessen derzeitigen Gesundheitszustand liegen keine weiteren Informationen vor.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Ford des 80-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

