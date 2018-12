Homberg (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten einen blauen VW Golf, der in der Nacht von Freitag auf Samstag vor einer Gaststätte in der Ringstraße in Malsfeld-Mosheim geparkt war. Mittels eines spitzen Gegenstandes wurde die Fahrertür des PKWs zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 800EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

