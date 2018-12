Mannheim (ots) - Ein 59-jähriger VW-Fahrer war am Donnerstag kurz nach 9 Uhr in der Ziegelgasse unterwegs und wollte nach links in die Petersauer Straße einfahren. Da die Sicht auch durch einen abgestellten Fiat eingeschränkt war, übersah er beim Einfahren eine Hyundai-Fahrerin, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Dieses Auto war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. An VW und Hyundai entstand jeweils Schaden von 5.000 Euro. Noch während der Unfallaufnahme kam die Halterin des falsch geparkten Fiat hinzu; sie wurde durch die Beamten entsprechend belehrt.

