POL-MA: Heidelberg: Versuchter Schulhauseinbruch - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag begaben sich bislang unbekannte Täter in den Innenhof einer Schule in der Rohrbacher Straße und hebelten eine Türe auf. In diesem Raum öffneten sie mehrere Schränke und verstreuten u.a. Sand auf dem Boden. Der Versuch, anschließend die Türe zum Schulflur zu öffnen, schlug fehl, so dass die Täter von ihrem weiteren Vorhaben abließen. In welcher Höhe der Stadt Heidelberg Schaden entstand, ist derzeit noch unklar. Der Vorfall wurde am Donnerstagmorgen bemerkt und die Polizei in Kenntnis gesetzt. Zeugen, die zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, zu informieren.

