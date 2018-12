POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unfallflucht in den Q Quadraten am frühen Nachmittag - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) - Eine Frau stellte ihren BMW am Donnerstag um 13:00 Uhr auf einen Parkplatz zwischen den Quadraten Q2 / Q3. Sie kam um 14:45 Uhr zurück und reinigte ihr Fahrzeug kurz darauf in einer Waschstraße. Hierbei stellte sie einen Schaden an ihrem Auto fest, der im genannten Zeitraum entstanden sein muss.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/3301-0 zu melden.

