POL-MA: Mannheim-Neckarau: Unfallfucht - Zeuge gesucht!

Mannheim (ots) - Ein 18-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr am Donnerstagabend um 18:45 Uhr die Floßwörthstraße in Richtung Pfingstweidstraße. Vor ihm fuhr ein bislang unbekannter männlicher Fahrzeugführer mit einem Smart. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen, bog der Smartfahrer ohne zu blinken in die Pfingstweidstraße ab. Hier bemerkte der Fahrer wohl, dass er falsch gefahren war, wendete sein Fahrzeug und fuhr wieder auf die Pfingstweidstraße ohne die Vorfahrt des 18-Jährigen zu beachten. Der Peugeot-Fahrer wich nach links aus und kollidierte dabei mit dem Bordstein und einem Verkehrsschild. Der Smart-Fahrer hielt kurz an, fuhr dann aber davon. Am Peugeot entstand ein Sachschaden von mindestens 5.000 EUR, die gesamte Frontschürze und Teile der Vorderachse wurden herausgerissen. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen weißen Smart-For-Two mit Mosbacher Zulassung handeln. Zeugen werden gebeten sich unter 0621 / 174-4045 an die Beamten der Ermittlungsgruppe Verkehrsunfallflucht zu melden.

