POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Aufmerksamer Bürger beobachtet Diebstahl, Tatverdächtiger kann dingfest gemacht werden!

Heidelberg-Neuenheim (ots) - Am Donnerstag gegen 21.20 Uhr wurde die Handtasche einer 21-jährigen Frau auf der Neckarwiese im Bereich der "Wasserschachtel" entwendet. Die Handtasche lag auf einer Picknickdecke hinter der Frau und deren Begleiter, beide bekamen von dem Diebstahl offensichtlich nichts mit.

Ein Zeuge der Tat machte sie auf den Diebstahl aufmerksam und gab an, dass drei männliche Personen diese weggenommen hätten, diese wären in Richtung Theodor-Heuss-Brücke gelaufen. Mit ihrem Freund und dem Zeugen konnte die 21-Jährige einen Tatverdächtigen auf der Brücke feststellen, laut dem Tatzeugen handelte es sich um einen der Täter. Dieser wurde mit dem Diebstahl und seiner Beteiligung konfrontiert, worauf er der Frau ihr Mobiltelefon, was sich zuvor in der Handtasche befand, zurückgab. Der 20-jährige Tatverdächtige wollte, nachdem man die Polizei verständigt hatte, flüchten, was durch weitere Zeugen verhindert wurde. Er wurde der Polizei übergeben. Der 20-Jährige stand zum Tatzeitpunkt erheblich unter dem Einfluss von Alkohol, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille.

Die Handtasche und deren Inhalt wurden auf der Neckarwiese wieder aufgefunden.

