POL-MA: Schwetzingen: Wände des Schulgebäudes mit rotem Edding verschmiert - Wer kann Hinweise zu dem/den Täter(n) geben ?

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag 15:00 Uhr und 16:00 Uhr brachten bislang Unbekannte mit rotem Edding den Schriftzug "NOSPA" an mehreren Wänden des Schulgebäudes in der Hildastraße an. Fast ein Dutzend Schriftzüge an verschiedenen Stellen im Treppenhaus, im Flur des 2. OG sowie an mehreren Türen wurden von Verantwortlichen am Donnerstagnachmittag registriert und Anzeige wegen Sachbeschädigung beim Polizeirevier Schwetzingen erstattet.

Die Beamten haben zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen und bitten Schüler wie auch sonstige Zeugen, die Hinweise zu den Farbschmierern geben können, sich unter Tel.: 06202/288-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell