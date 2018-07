POL-MA: Reilingen: Scheibe an Firmenfahrzeug eingeschlagen - Vielzahl an Werkzeugen gestohlen

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr und Donnerstagmorgen schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Firmenfahrzeugs, welches in der Schiller-/Hauptstraße geparkt war, ein und ließen eine Vielzahl an Arbeitsgeräten mitgehen. Darunter befanden sich eine Hilti-Bohrmaschine, eine Kabeltrommel, verschiedene Koffer mit speziellen Werkzeugen, Winkelschleifer, Stichsägen u.v.m. der Marken Bosch, Makita sowie Dewald. Angaben zur Gesamtschadenshöhe sind aktuell noch nicht möglich.

Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr und verständigte die Polizei.

Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, in Verbindung zu setzen.

