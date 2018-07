Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Sinsheim/Heidelberg/Weinheim: Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit - Beenden Sie unverzüglich solche Telefonate

Ein Dutzend Telefonanrufe allein im Bereich des Polizeireviers Sinsheim sowie ein Fall in Heidelberg-Wieblingen und ein Fall in Weinheim registrierten die Beamte am Donnerstagnachmittag/-abend.

Bei allen Telefonanrufen, die mit unterdrückter Rufnummer bzw. 07261/110 erfolgten, gaben die Anrufer an, entweder eine Einbrecherbande festgenommen zu haben, die die Erreichbarkeiten der nun Kontaktierten mitgeführt hatten bzw. für einen Wohnungskauf Bargeld in Höhe von mehreren 10.000 Euro zu benötigen.

Die Angerufenen, vorwiegend ältere Bürger/-innen der Städte Sinsheim, Heidelberg und Weinheim sowie der Sinsheimer Ortsteile Hoffenheim und Waldangelloch waren entsprechend gerüstet - evtl. auch durch die ständige Berichterstattung der Polizei - und ließen sich auf keinen Dialog ein und beendeten die Gespräche.

Zu Schäden kam es demnach nicht.

Aufgrund dieser vermehrten Anzahl von Telefonanrufen im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim beachten Sie folgende Ratschläge:

- Versichern Sie sich ganz genau, mit wem Sie es zu tun haben !

- Hinterfragen Sie kritisch !

- Übergeben Sie niemals Geld, Schmuck oder sonstige Wertgegenstände an Unbekannte !

- Vereinbaren Sie keine Treffen !

- Verständigen Sie umgehend die Polizei !

- Bei Anrufen der "echten" Polizei erscheint niemals die 110 !

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie umgehend solche Telefonate !

