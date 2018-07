POL-MA: Mannheim: Mercedes-Fahrer entzieht sich der Kontrolle - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Donnerstag gegen 23.40 Uhr befuhren ein schwarzer Mercedes AMG und ein weiteres noch unbekanntes Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit die Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts. Beide Fahrzeuge schlängelten sich auf der zweispurigen Straße zwischen mehreren Fahrzeugen hindurch. Einem nachfolgenden Streifenwagen fiel der Mercedes auf. An der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Kallstadter Straße musste der Mercedes an einer roten Ampel anhalten. Er stand hierbei auf der rechten Spur in Richtung Weinheim. Der Fahrer ließ an der Ampel mehrfach den Motor aufheulen, vermutlich um einen links neben ihm stehenden Audi zu einem Rennen zu animieren. Der nun folgenden Kontrolle entzog sich der Mercedes indem er sein Fahrzeug auf der B 38 stark beschleunigte. Im weiteren Verlauf ignorierte er sämtliche Anhaltezeichen und schlussendlich musste die Verfolgung auf der A 659 im Bereich des Weinheimer Kreuzes abgebrochen werden. Bei seiner Flucht erreichte der Fahrer Geschwindigkeiten von weit über 200 km/h. Es ist derzeit nicht bekannt, ob andere Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise gefährdet wurden. Die Polizei bittet Zeugen bzw. Geschädigte, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel. 0621/3301-0, in Verbindung zu setzen.

