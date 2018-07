POL-MA: Heidelberg: Fahrraddiebe aufgrund aufmerksamem Bürgers geschnappt!

Heidelberg (ots) - Am Freitag gegen 01.20 Uhr verständigte ein 21-jähriger Zeuge die Polizei, die aufgrund seiner Aufmerksamkeit drei Tatverdächtige in Sachen Fahrraddiebstahl in der Agnesistraße vorläufig festnehmen konnten.

Ein 21-Jähriger und zwei 23-Jährige durchsägten offensichtlich die Schlösser von zwei Fahrrädern. Der Zeuge wurde aufgrund der Sägegeräusche auf die Personen aufmerksam und verständigte die Polizei. Zwei konnten in Tatortnähe gestellt werden. Der dritte Tatverdächtige kam mit einem Transporter an die Tatörtlichkeit gefahren und wurde ebenfalls festgenommen. Zwei der entwendeten Fahrräder konnten sichergestellt werden, zwei weitere konnten bislang nicht gefunden werden. An einem fünften Fahrrad wurde versucht das Schloss durchzusägen.

Die Eigentümer der Fahrräder werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 06221 991700 in Verbindung zu setzen.

