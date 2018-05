POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Mannheim (ots) - Am späten Donnerstagnachmittag, gegen 17.57 Uhr, befuhr eine 30-jährige Frau mit ihrem VW Polo die Untermühlaustraße in Fahrtrichtung Luzenberg. An der Kreuzung Untermühlaustraße / Pyramidenstraße stand ein Pkw bei Rotlicht. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete fuhr dieser Pkw etwas verzögert an, so dass eine 47-jährige VW Golf-Fahrerin abbremsen musste. Die 30-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Golf auf. Im Anschluss fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Ford der 30-Jährigen auf. Durch die Wucht der Kollision wurden die Fahrzeuge nach vorne geschoben, so dass der Golf auf einen VW Polo geschoben wurde und dieser wiederrum auf einen Audi. Die 30-jährige Polo-Fahrerin, der 31-jährige Ford-Fahrer, die 19-jährige Beifahrerin im Golf sowie die 74-jährige Beifahrerin des zweiten Polos wurden leicht verletzt in Mannheimer Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 25.000.- Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Untermühlaustraße im Bereich der Unfallörtlichkeit für etwa 1,5 Stunden vollgesperrt werden. Hierdurch kam es zu starken Rückstauungen.

