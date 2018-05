POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Scheibe eines 5er BMW eingeschlagen und Tasche geklaut - Wer hat etwas gesehen?

Mannheim (ots) - Eine graue Einkaufstasche erbeutete ein bislang Unbekannter am Mittwochabend, zwischen 18 Uhr und 18:35 Uhr, in der Belchenstraße aus einem schwarzen 5er BMW. Der unbekannte Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür ein, um an die Tasche zu gelangen, die auf dem Beifahrersitz lag. In dieser befanden sich eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und EC-Karten sowie ein Smartphone im Gesamtwert von über 1.500 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell