POL-MA: Heidelberg: Unbekannter Autofahrer rammt VW und entfernt sich - Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg (ots) - In der Nacht zum Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Straße "Im Weiher" vermutlich beim Abbiegen einen geparkten VW und fuhr im Anschluss einfach weiter. Der VW wurde an der linken hinteren Tür so stark eingedellt, dass Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro entstand. Ein Anwohner nahm gegen 1:30 Uhr einen lauten Knall und ein Hupen wahr. Ob der Vorfall mit der Unfallflucht im Zusammenhang steht, ist bislang unklar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

