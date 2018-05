POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: In Gemeindehaus einer Evangelischen Kirche eingebrochen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Walldorf (ots) - In der Schulstraße suchte ein bislang unbekannter Täter die Räumlichkeiten einer Evangelischen Kirche heim. Der Unbekannte war in das Gebäude gelangt, indem er sich offenbar am Sonntagvormittag während des Gottesdienstes einschließen ließ. Im Gemeindehaus machte er sich an zwei Bürotüren zu schaffen, um anschließend die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut zu durchsuchen. Entwendet hatte der Unbekannte aber nach ersten Erkenntnissen nichts. Über einen Notausgang ergriff er dann die Flucht. Die Tatzeit kann auf Sonntag, 12 Uhr bis Mittwoch, 7:30 Uhr, eingeschränkt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 oder mit dem Polizeiposten Walldorf unter Tel.: 06227/841999-0 in Verbindung zu setzen.

