POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Citroen beschädigt und geflüchtet - 4.000 Euro Schaden - Zeugen gesucht!

Sinsheim (ots) - Am Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Alten Waibstadter Straße einen Citroen, der in Höhe eines Betreuungszentrums geparkt war. Der Geschädigte hatte sein Auto gegen 6:30 Uhr dort abgestellt und musste bei der Rückkehr gegen 13:30 Uhr den Schaden an der linken hinteren Türe feststellen. Der Verursacher hatte sich einfach aus dem Staub gemacht, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261/690-0 zu melden.

