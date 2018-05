POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Wohnungseinbruch Tresor gestohlen - Tresor von Passantin auf Parkplatz aufgefunden - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Eppelheim (ots) - In der Zeit von Montag, 12 Uhr bis Mittwoch, 7 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Schulstraße ein. Auf der Rückseite des Anwesens versuchte der Täter zunächst ein Fenster aufzuhebeln, was allerdings scheiterte. Indem er dann die Fensterscheibe einschlug, gelangte der Einbrecher ins Innere und durchwühlte in der gesamten Wohnung sämtliche Schränke und Schubladen. Mit einem Wandtresor, den er aus der Verankerung gerissen hatte, ergriff der Täter dann die Flucht. Ob noch weitere Wertgegenstände entwendet wurden, steht bisher nicht fest. Der gestohlene Tresor konnte am Mittwochmorgen von einer Passantin in der Handelsstraße auf dem Parkplatz der Dualen Hochschule aufgefunden werden. Bislang ist unklar, ob der Täter aus dem Tresor etwas mitgehen ließ.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Bereich des Parkplatzes oder der Wohnung, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0 oder der Polizeiposten Eppelheim unter Tel.: 06221/766377 entgegen.

