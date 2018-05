POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis : Tiertransportkontrollen -acht Tiertransporte überprüft - ein Fahrer ohne Fahrerlaubnis - mehrere Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten

5 Dokumente

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Seit Jahren stehen lange Transporte von landwirtschaftlichen Nutztieren durch Europa und vor allem der lange Transport von Schlachttieren in Drittländer im Visier der Öffentlichkeit. Baden-Württemberg hat sich in der Vergangenheit immer wieder für den Tierschutz bei solchen Transporten stark gemacht, zuletzt unter anderem mit einem Runden Tisch zum Thema.

Regelmäßig werden Tiertransporte kontrolliert, zudem finden zweimal jährlich mehrwöchige Schwerpunktkontrollen statt, die gemeinsam von den unteren Verwaltungsbehörden und der Polizei durchgeführt werden.

An der Schwerpunktkontrolle am Donnerstag auf den Autobahnen des Rhein-Neckar-Kreis haben sich Innenminister Thomas Strobl und Minister Peter Hauk, MdL einen Einblick in den Tierschutz beim Transport von Tieren geben lassen.

Insgesamt wurden 20 Fahrzeuge kontrolliert, darunter acht Tiertransporte, die auf den Autobahnen rund um Walldorf unterwegs waren. Ein Fahrer war dabei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, gegen ihn und den Fahrzeughalter wird Strafanzeige erstattet. Fünf Fahrer hielten sich nicht an die vorgegebenen Lenk- und Ruhezeiten. In einem Fall wurde bei einem Fleischtransport Hygienemängel festgestellt. Bei einem Schweinetransporter war der Schacht für den Gülleabfluss nicht, wie in der Viehverkehrsverordnung gefordert, geöffnet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell