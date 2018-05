POL-MA: Mannheim-Rheinau: verkehrsunsicherer Kleinlaster stillgelegt

Mannheim-Rheinau (ots) - Ein 32-jähriger Mann aus Bosnien-Herzegowina war am Mittwochmorgen mit einem verkehrsunsicheren Kleinlaster im Rheinauhafen unterwegs. Der Kleinlaster wurde gegen 10 Uhr im Rahmen einer Kontrollstelle im Edinger Riedwegs durch Beamte der Verkehrspolizei kontrolliert. Dabei bemerkten die Verkehrspolizisten zahlreiche technische Mängel im Bereich der Fahrzeugtechnik, der Karosserie und der Beleuchtung. Zur Begutachtung der Mängel wurde das Fahrzeug einem Prüfingenieur vorgeführt. Dieser zählte in seinem Gutachten mehr als 50 erhebliche Mängel an dem Transporter fest. Besonders gravierend zeigte sich ein ausgeschlagenes Traggelenk/Führungsgelenk an der Vorderachse, das jederzeit auszufallen drohte. Das Gefährt wurde noch vor Ort stillgelegt, die Kennzeichen wurden entfernt und werden der Zulassungsstelle in Bosnien-Herzegowina übersandt. Gegen Halter und Fahrer wird nun eine Anzeige wegen Inbetriebnahme eines verkehrsunsicheren Fahrzeugs gefertigt. Die Kosten des Gutachtens gehen ebenfalls zulasten des Fahrers bzw. Halters.

