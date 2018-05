POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Angebliche Schlägerei zwischen mehreren Personen - Polizei sucht Zeugen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr wurde der Polizei in Eberbach von einer anonymen Anruferin eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße "Neuer Weg-Nord" gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten konnten diese zunächst nichts feststellen. Bei der weiteren Streifenfahrt im Umfeld konnten wenig in der Steigestraße drei junge Männer im Alter von 17 bis 24 Jahren angetroffen werden, die, auf die Schlägerei angesprochen, angaben, dass nichts passiert sei. Die Hautrötungen des 17-Jährigen rührten angeblich von einem Sturz her. Die Behandlung durch Rettungskräfte lehnte der junge Mann ab. Bei der weiteren Bestreifung trafen die Polizisten auf zwei 31-jährige Männer. Noch während der Kontrolle kam ein 19-Jähriger aus der ersten Gruppe schreiend die Straße entlanggelaufen und hielt dabei ein Holzlattenstück drohend in der Hand. Nur unter Androhung des Einsatzes von Pfefferspray konnte der Mann zum Anhalten bewegt werden und eine Eskalation der Situation verhindert werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die beiden Männergruppen zuvor auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in Streit geraten. Inwiefern es dabei zu gegenseitigen Körperverletzungen kam, ist derzeit unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und sachdienliche Angaben hierzu machen können, sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0 zu melden.

