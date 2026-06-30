Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260630.1 Kiel: Brand eines antiken Reetdachhauses in Molfsee - Brandermittlungen eingestellt

Kiel (ots)

Am Sonntagmorgen, den 28.06.26, kam es zum Brand eines antiken Reetdachhauses in Molfsee. Das betroffene Gebäude brannte komplett nieder. Die Kriminalpolizei Kiel hat die Brandermittlungen eingestellt.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4:30 Uhr stellten Einsatzkräfte zunächst eine starke Rauchentwicklung und Flammen im Bereich des Dachfirstes fest. Zuvor soll es einen lauten Knall gegeben haben.

Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten brannte das Reetdachhaus bis auf die Grundmauern nieder. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Hamburger Landstraße mehrere Stunden gesperrt. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Der Brandort wurde zunächst beschlagnahmt. Eine Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

Brandermittlerinnen und - ermittler suchten am heutigen Morgen die Brandstelle auf. Zuvor war eine Begehung nicht möglich, da der Brandort zunächst erkalten musste. Bei der Brandortbesichtigung konnten keine Hinweise auf eine Brandstiftung erlangt werden. Aufgrund des zur Brandzeit herrschenden Gewitters und der Feststellungen vor Ort in Verbindung mit der durchgeführten Blitz-Rekonstruierung dürfte ein Blitzeinschlag brandursächlich gewesen sein.

Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen zu diesem Brandgeschehen eingestellt.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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