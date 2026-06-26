Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260626.1 Kiel: Schreckmoment mit glücklichem Ausgang - Große Hilfsbereitschaft auf der Kieler Woche

Kiel (ots)

Es sind genau diese Momente, die vor allem dieses Jahr zeigen, was die Kieler Woche neben Musik, Segeln und guter Stimmung ebenfalls ausmacht: Zusammenhalt!

Am Donnerstagabend riss sich ein fünfjähriges Mädchen inmitten des dichten Besucheraufkommens in der Dänischen Straße plötzlich von der Hand ihrer Mutter los. Innerhalb weniger Sekunden verschwand das Kind in der Menschenmenge - für die Mutter begann ein Albtraum.

Sofort wurden die Einsatzkräfte des 2. Polizeireviers Kiel informiert. Die Beschreibung des Kindes wurde unmittelbar an die Leitstelle und alle eingesetzten Einsatzkräfte weitergegeben. Doch was dann geschah, war alles andere als selbstverständlich.

Noch bevor die Einsatzkräfte größere Suchmaßnahmen einleiten konnten, meldeten sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher der Kieler Woche von sich aus bei den Polizeikräften. Eltern, Jugendliche und Passanten berichteten unabhängig voneinander, in welche Richtung das Mädchen gelaufen war. Jeder einzelne Hinweis half dabei, das Suchgebiet immer weiter einzugrenzen.

Dank dieser außergewöhnlichen Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft konnte das Kind schließlich durch Einsatzkräfte der Einsatzhundertschaft aus Eutin, die sich im Bereich der Holstenstraße aufhielten, wohlbehalten aufgefunden werden. Wenig später konnte das Mädchen von ihrer überglücklichen Mutter wieder in die Arme geschlossen werden.

Die Polizeidirektion Kiel bedankt sich ausdrücklich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die nicht weggeschaut, sondern gehandelt haben. Gerade bei Veranstaltungen mit vielen tausend Menschen kann jede Beobachtung entscheidend sein. Das schnelle und besonnene Handeln vieler aufmerksamer Besucherinnen und Besucher hat in diesem Fall maßgeblich dazu beigetragen, dass aus wenigen bangen Minuten kein langes Vermissen wurde.

Gerade auf Veranstaltungen wie der Kieler Woche können Kinder im Gedränge innerhalb weniger Augenblicke aus dem Blick geraten. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über mögliche Treffpunkte und bitten Sie sie, sich im Notfall sofort an Polizeikräfte oder Rettungsdienste zu wenden. Auch kann es helfen ihrem Kind die Handynummer auf dem Arm zu notieren oder ein entsprechendes Armband mit hinterlegten Daten umzulegen.

Manchmal braucht es nicht nur Polizei - sondern eine aufmerksame Gemeinschaft. Und genau die hat die Kieler Woche an diesem Abend eindrucksvoll bewiesen.

Stephanie Lage / Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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