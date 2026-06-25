Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260625.2 Kiel: Polizei zieht Zwischenbilanz zu angekündigten Kontrollen im Umfeld der Kieler Woche: Zahlreiche Alkoholverstöße im Straßenverkehr mit E-Scootern

Kiel (ots)

Im Rahmen der Kieler Woche setzt die Polizeidirektion Kiel neben den Waffen- und Messerkontrollen einen besonderen Schwerpunkt auf die Sicherheit im Straßenverkehr. Die Einsatzkräfte kontrollieren insbesondere im Umfeld der Veranstaltungsflächen Fahrerinnen und Fahrer von Kraftfahrzeugen, E-Scootern und Fahrrädern - vor allem im Hinblick auf Alkohol- und Drogeneinfluss.

Die Zwischenbilanz nach den ersten sechs Tagen der Kieler Woche gibt Anlass zur Sorge: Die Einsatzkräfte stellten bereits mehr als 14 alkoholisierte Fahrerinnen und Fahrer von E-Scootern fest. Die hohe Zahl der Verstöße zeigt, dass viele Verkehrsteilnehmende die Risiken und rechtlichen Folgen offenbar unterschätzen.

Dabei gilt: Für E-Scooter gelten dieselben Promillegrenzen wie für Autofahrer. Bereits ab 0,3 Promille kann das Führen eines Fahrzeugs strafbar sein, wenn alkoholbedingte Ausfallerscheinungen hinzukommen oder es zu einer Gefährdung anderer kommt. In diesen Fällen können unter anderem eine Strafanzeige, der Entzug der Fahrerlaubnis sowie weitere empfindliche Konsequenzen drohen. Bleiben die Fahrten folgenlos, können auch Verstöße ab 0,5 Promille erhebliche Bußgelder, Punkte in Flensburg und Fahrverbote nach sich ziehen.

Erst vergangene Nacht kam es zu einem Alleinunfall eines 40-jährigen Nutzers eines Elektrokleinstfahrzeuges. Dieser befuhr um kurz nach 0 Uhr die Straße Reventlouallee in Fahrtrichtung Beselerallee. Der 40-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß ungebremst gegen den Bordstein und stürzte. Durch den Sturz zog er sich Verletzungen im Gesicht und Schürfwunden zu. Der Mann leistete einen Atemalkoholtest mit dem Ergebnis von 1,19 Promille. Ein hinzugezogener Arzt entnahm eine Blutprobe. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des Mannes sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Fast alle Nutzerinnen und Nutzen hatten deutliche Atemalkoholwerte über 1 Promille. Spitzenreiter war ein 36-jähriger Mann, der bereits am vergangenen Freitag mit einem Wert von 1,78 Promille unterwegs war und zudem unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Arzt entnahm auch hier eine Blutprobe. Den Mann erwartet ebenfalls ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Appell der Polizei:

Wer Alkohol getrunken hat, sollte auf das Führen eines Fahrzeugs verzichten - das gilt ausdrücklich auch für E-Scooter und Fahrräder. Nutzen Sie stattdessen öffentliche Verkehrsmittel, gehen Sie zu Fuß oder lassen Sie sich fahren. Ein E-Scooter ist kein harmloses Freizeitgerät, sondern ein Kraftfahrzeug. Alkohol am Lenker gefährdet nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch die anderer Verkehrsteilnehmer.

Die Polizei wird ihre Kontrollen während der gesamten Kieler Woche konsequent fortsetzen. Ziel ist es, schwere Verkehrsunfälle zu verhindern und allen Besucherinnen und Besuchern eine sichere Kieler Woche zu ermöglichen.

Stephanie Lage / Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell