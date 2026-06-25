Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260625.1 Kreis Plön

Stolpe: Nach Überfall in Wohnung - Tatverdächtige ermittelt - Folgemeldung zu 260605.2

Kreis Plön (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Anfang Juni kam es in Stolpe zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Zwei Täter überfielen ein Paar in dessen Wohnung und flüchteten anschließend vom Tatort. Zwischenzeitlich hat die Kriminalpolizei Plön zwei Tatverdächtige ermittelt.

Zu der Tat kam es am Montag, den 1. Juni 2026, gegen 22:30 Uhr in der Dorfstraße in Stolpe. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen zwei Täter in die Wohnung des 35-jährigen Geschädigten ein und forderten von diesem unter massiver Gewalteinwirkung Bargeld. Der Mann wurde dabei erheblich verletzt. Zudem nahmen die Täter das Smartphone der anwesenden Freundin des Geschädigten an sich und flüchteten. Polizei und Staatsanwaltschaft baten in einer Pressemeldung um Hinweise aus der Bevölkerung. Siehe hierzu: https://t1p.de/snw60

Auf Grund intensiver Ermittlungen der Kriminalpolizei Plön und der Staatsanwaltschaft Kiel konnten zwischenzeitlich zwei Tatverdächtige identifiziert werden. Die Ermittlungen gegen die 31-jährigen Deutschen wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung dauern an.

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

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