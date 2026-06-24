Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260624.2 Kiel: Zwischenbilanz Kieler Woche 2026

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Kiel (ots)

Die Kieler Woche verläuft aus polizeilicher Sicht weiterhin überwiegend friedlich. Im Vergleich zu den Vorjahren sind bislang weniger Straftaten bekannt geworden.

Bilanz in Zahlen

In der Zeit von Freitag, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 06:00 Uhr, zählte die Landespolizei 143 Straftaten auf den Veranstaltungsflächen. Damit ist die Zahl der insgesamt bekannt gewordenen Straftaten das zweite Jahr in Folge gesunken (2025: 160 Straftaten). Allerdings ist im Bereich der Rohheitsdelikte ein leichter Anstieg der angezeigten Fälle festzustellen. Bisher wurden 58 Taten polizeilich bekannt (2025: 40). Hierbei lagen die Tatzeiträume fast ausschließlich in den späten Abendstunden.

Diese Zahlen sind vorläufig, da erfahrungsgemäß einige Straftaten erst im Nachgang erstattet werden oder sich Sachverhalte noch präzisieren können.

Gegen bislang 18 Personen sprachen die Einsatzkräfte Platzverweise aus (2025:37). Die Einsatzkräfte trafen bislang zwei hilflose Personen an, die auf Grund des Alkoholkonsums im Polizeigewahrsam untergebracht werden mussten. In weiteren vier Fällen alkoholbedingter Einschränkungen sorgten die Beamtinnen und Beamten für eine geeignete Betreuung der hilfebedürftigen Personen, indem sie an Begleitpersonen vermittelten oder den Rettungsdienst hinzuzogen.

Die Einsatzkräfte nahmen in zwei weiteren Fällen Personen in Gewahrsam. In dem ersten Fall endete das Sommerfest für den Besucher frühzeitig, da er sich nach einer begangenen Straftat weiterhin aggressiv zeigte. In einem weiteren Fall befolgte ein Besucher den gegen ihn erteilten Platzverweis nicht.

Veranstaltungsverlauf

Die bisherige Kieler Woche verzeichnet, nicht zuletzt auf Grund besten Wetters, ein hohes Besucheraufkommen. Die Stimmung unter den Besucherinnen und Besuchern ist dabei aufgelassen und grundsätzlich friedlich und das Verhalten überwiegend rücksichtsvoll.

Die täglich ab 18 Uhr vorgeplante Einbahnstraßenregelung, die lageangepasst eingerichtet oder aufgehoben wird, in Kombination mit der Videobildübertragung, sorgen dafür, Besucherinnen und Besucher rechtzeitig in andere Areale umzuleiten. Bislang wurde die Einbahnstraßenregelung im Bereich der Kiellinie nicht in Kraft gesetzt, da sich die Besucherströme auf der Fläche gut verteilten.

Auf der Veranstaltungsfläche am Asmus-Bremer-Platz war hingegen am Sonntagabend die Lenkung der Besucherströme über eine vorgeplante Umleitunggstrecke erforderlich, da die Auslastungsgrenze der Fläche erreicht war. Diese Maßnahme setzten Polizeibeamte gemeinsam mit Einsatzkräften des Kommunalen Ordnungsdienstes um. Nach rund einer Stunde konnte die Umleitung wieder aufgehoben werden.

Klare Kante gegen Klinge - Kein Ort für Messer Nochmals weist die Polizei an dieser Stelle erneut ausdrücklich darauf hin, dass die Mitnahme von Waffen, darunter fallen neben Schusswaffen auch Hieb- und Stoßwaffen (z.B. Messer), auf die Veranstaltungsflächen gemäß § 42 Waffengesetz verboten und somit strafbar ist. Verstöße werden konsequent geahndet.

Im Rahmen der bisherigen Messerkontrollen stellten Einsatzkräfte lediglich zwei Messer auf und fertigten entsprechende Anzeigen. Über die bisher durchgeführten Messerkontrollen hinaus, führen die Beamtinnen und Beamten weiterhin tägliche Kontrollen auf dem gesamten Veranstaltungsareal durch. Eine abschließende Bilanz der Messerkontrollen erfolgt zum Ende der Kieler Woche.

Resümee

Der bisher positive Trend setzt sich weiter fort. Zu herausragenden Einsatzanlässen kam es bisher nicht.

Für Rückfragen steht die Pressestelle der Polizeidirektion Kiel zur Verfügung.

Mathias Stöwer / Polizeidirektion Kiel

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