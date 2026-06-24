Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260624.1 Kiel: Sieben Gänse und ein gestiefelter Kater

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Kiel (ots)

Gestern Vormittag befreiten unsere Einsatzkräfte auf dem Europaplatz sieben Gänseküken aus misslicher Lage. Die Tiere schwammen in einem Brunnenbecken und konnten es nicht aus eigener Kraft verlassen.

Zu dem nicht alltäglichen Rettungseinsatz kam es gestern gegen 8:00 Uhr. Ein aufmerksamer Passant hatte die Leitstelle telefonisch über die Jungtiere in Not informiert.

Eine Streifenwagenbesatzung des 2. Polizeireviers Kiel suchte daraufhin unverzüglich den Einsatzort auf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Feststellung des Anrufers. Die sieben Jungtiere schwammen in einem Brunnenbecken auf dem Europaplatz und konnten es aus eigener Kraft nicht verlassen.

Da den Beamtinnen und Beamten für diese spezielle Wasserrettung kein Einsatzmittel zur Verfügung stand, nutzten sie ihr Improvisationstalent und ließen eine Bierbank ins Wasser. Über diese Art Gänseleiter verließen die sieben Jungvögel das Wasser und setzten ihren Weg über den Europaplatz unverletzt fort.

Bereits am vergangenen Dienstag rettete eine Streifenwagenbesatzung des 2. Polizeireviers eine Katze. Das Tier war auf der Kaistraße in Höhe des ZOB in einen Verkehrsunfall verwickelt. Die Kolleginnen und Kollegen nahmen sich der verängstigten Katze an und lieferten sie in ein Tierheim im Uhlenkrog ein. Das Tier kann dort durch den Eigentümer oder die Eigentümerin abgeholt werden.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

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