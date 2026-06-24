Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260624.3 Kiel: aufgefundener Schmuck - Wer kann Hinweise geben?

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Kiel (ots)

Kinder einer Kindertagesstätte fanden Anfang Mai diversen Schmuck und Armbanduhren im Bereich des Vieburger Gehölzes auf. Da die bisherigen Ermittlungen keinen Hinweis auf die Eigentümerin oder den Eigentümer ergeben haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Am Freitag, den 5. Mai 2026, machte eine Kindergartengruppe einen Ausflug in das Vieburger Gehölz. Beim Spielen fanden die Kinder diversen Schmuck, darunter auch Armbanduhren, hinter einem Baum auf. Die Erzieherin verbrachte den Schmuck zur Polizeistation Hassee. Der Fundort befindet sich im Bereich des Vieburger Gehölzes im Bereich des Krusenrotter Wegs.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Schmuck bereits mehrere Wochen an der Fundstelle gelegen haben. Besonders auffällig ist eine Brosche mit Amethysten (violetter Stein), die möglicherweise aus den 1930er Jahren stammt.

Ermittlungen bei den zuständigen Fachkommissariaten sowie Nachfragen bei Alten- und Pflegeeinrichtungen im näheren Umfeld führten bislang nicht zur Identifizierung der Eigentümerin oder des Eigentümers.

Die Polizei bittet daher Personen, die Hinweise zur Herkunft des Schmucks geben können oder den Schmuck wiedererkennen, sich unter der Telefonnummer 0431-1601352 bei der Polizeistation Hassee zu melden.

Hinweis zum Foto: Der abgebildete Schmuck stellt nur einen Teil des Fundes dar.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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