Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260623.1 Fiefbergen: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Fiefbergen / Kreis Plön (ots)

Gestern Nachmittag stießen zwei Pkw auf der Schönberger Landstraße in Fiefbergen frontal zusammen. Beide Fahrzeugführer kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Die Polizeistation Schönkirchen führt die Unfallermittlungen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr die 73-jährige Fahrerin eines weißen Peugeot Partner die Schönberger Straße, Landesstraße 50 (L50) aus Richtung Probsteierhagen kommend in Richtung Schönberg. In Bereich einer scharfen Linkskurve geriet sie mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn. An dieser Stelle kam ihr der 61-jährige Fahrzeugführer eines roten Ford Fiesta entgegen. Beide Fahrzeuge prallten mit der jeweils linken Fahrzeugfront frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Peugeot ins Schleudern, kippte auf die Seite und kam am dortigen Grünstreifen zum Stehen. Der Ford Fiesta kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Beim Ford Fiesta lösten durch den Aufprall Fahrer- und Beifahrerairbag aus. Der Fahrzeugführer verletzte sich beim Aufprall schwer, konnte sein Fahrzeug jedoch selbständig verlassen. Er kam nach Erstversorgung in ein Krankenhaus. Auch die Fahrerin des weißen Peugeot konnte selbständig ihr Fahrzeug verlassen. Ein Krankenwagen verbrachte sie ebenfalls schwerverletzt in ein Krankenhaus.

Die L 50 war für die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Neben der Berufsfeuerwehr Kiel waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Probsteierhagen und Fiefbergen zur Unterstützung mit vor Ort. Ein Abschlepper verbrachte beide Fahrzeuge zum Betriebshof. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Schönkirchen unter der Telefonnummer 04348-215 4900 zu melden.

Stephanie Lage / Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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