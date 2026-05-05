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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnungseinbruchdiebstahl

Oberhambach (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Donnerstag, 30.04.2026, 21.00 Uhr und Samstag, 02.05.2026, 16.00 Uhr während der Abwesenheit der Hausbewohner durch Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Wohnobjekt in der Schulstraße ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten neben Bargeld und Schmuck auch eine Briefmarkensammlung und mehrere Designertaschen. Die Höhe des Diebesguts liegt im oberen fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9110 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-5610
www.polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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  • 05.05.2026 – 12:50

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

    Brücken (bei Birkenfeld/Nahe) (ots) - Am Mittwoch, den 29.04.2026 gegen 07:25 Uhr kam es in der Trierer Straße in Brücken zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher und die Geschädigte befuhren die Trierer Straße in entgegengesetzter Richtung. Hierbei fuhr der Unfallverursacher so weit auf die Spur der Geschädigten, sodass diese nicht mehr ausweichen konnte und es zu einer Kollision der beiden Außenspiegel kam. Nach dem Unfallgeschehen verlässt der ...

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