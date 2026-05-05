Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnungseinbruchdiebstahl

Oberhambach (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Donnerstag, 30.04.2026, 21.00 Uhr und Samstag, 02.05.2026, 16.00 Uhr während der Abwesenheit der Hausbewohner durch Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Wohnobjekt in der Schulstraße ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten neben Bargeld und Schmuck auch eine Briefmarkensammlung und mehrere Designertaschen. Die Höhe des Diebesguts liegt im oberen fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9110 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

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