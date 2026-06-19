Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260619.1 Kiel: Tatverdächtiger erneut festgenommen - Haftbefehl vollstreckt - Folgemeldung zu 260618.4

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Gestern nahmen Polizeikräfte einen mit Haftbefehl gesuchten Tatverdächtigen vorläufig fest und lieferten ihn heute in eine Justizvollzugsanstalt ein. Zuvor bestand bereits ein Haftbefehl gegen den 35-Jährigen. Dieser war unter Auflagen außer Vollzug gesetzt worden.

Nachdem es bereits am 05. Juni 26 im Stadtteil Gaarden zu einer räuberischen Erpressung gekommen war, ergaben anschließende Ermittlungen einen dringenden Tatverdacht gegen den 35-jährigen Iraker. Gegen den Mann erließ das Amtsgericht Kiel zunächst Haftbefehl, setzte diesen jedoch nach der Festnahme am des Mannes gegen Auflagen außer Vollzug. Siehe hierzu: https://t1p.de/ztlpm

Durch weitere intensive Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kiel und des Kommissariats 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel konnte dem 35-Jährigen eine weitere, ähnlich gelagerte Tat vom 31. Mai 26 zugeordnet werden. In diesem Fall soll der Tatverdächtige den späteren Geschädigten unter Androhung von Gewalt unter anderem zur Herausgabe seiner EC-Karte gezwungen und anschließend an einem Geldautomaten einen unteren vierstelligen Betrag abgehoben haben.

Auf Grundlage der neuen Erkenntnislage erweiterte das Amtsgericht Kiel den bereits bestehenden Untersuchungshaftbefehl um diese Tat und setzte den Haftbefehl nunmehr in Vollzug. Gestern nahmen Einsatzkräfte des 4. Polizeireviers den dringend Tatverdächtigen fest und führten ihn heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel vor dem Amtsgericht Kiel vor. Auf Anordnung des Gerichts kam er anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Hanna Borgwardt / Staatsanwaltschaft Kiel Mathias Stöwer / Polizeidirektion Kiel

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