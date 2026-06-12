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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260612.3 Kreis Plön: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Sturz im Dünenweg (Hohwacht)

Kreis Plön (ots)

Bereits am Sonntag, den 24.05.2026, gegen 12:45 Uhr stürzte eine 86-jährige Frau auf dem Gehweg des Dünenweges in Hohwacht. Danach stellte sie das Fehlen ihres Portemonnaies fest. Die Kriminalpolizei Plön sucht zur Aufklärung der Hintergründe nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen ging die 86-Jährige auf dem Gehweg des Dünenweges zwischen dem dortigen Supermarkt und den Strandhütten. In Höhe des dortigen Parkplatzes im Dünenweg sei sie auf den Boden gestürzt. Später habe sie das Fehlen ihres Portemonnaies festgestellt. Zum Zeitpunkt des Sturzes sei eine Joggerin ebenfalls auf dem Gehweg gewesen. Die Joggerin habe kurze gelockte dunkelbraune Haare gehabt und sei mit einer kurzen roten Hose sowie einem roten Laufshirt bekleidet gewesen. Außerdem sei ein Ehepaar, welches ungefähr Mitte 50 Jahre alt gewesen sei, vor Ort gewesen und habe der 86 Jahre alten Frau aufgeholfen.

Die Kriminalpolizeistelle Plön sucht Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können. Insbesondere werden die rotgekleidete Joggerin sowie das Ehepaar gesucht, welches der gestürzten Frau geholfen hatte. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431/160-3333 angenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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