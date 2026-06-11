Polizeidirektion Kiel

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Kreis Plön: Polizei Inside - Einladung zur Informationsveranstaltung am 14.07.26

Kiel / Kreis Plön (ots)

Die Polizeidirektion Kiel lädt erneut zu einer Informationsveranstaltung für zukünftige Bewerberinnen und Bewerber ein. Angesprochen sind alle Interessierten zwischen 15 und 47 Jahren.

Unter dem Motto "Polizei Inside" haben Besucherinnen und Besucher am Dienstag, den 14. Juli, zwischen 14 und 16 Uhr die Gelegenheit, mit Einstellungsberatern ins persönliche Gespräch zu kommen und sich aus erster Hand über den Polizeiberuf sowie den Ablauf des Einstellungsverfahrens zu informieren.

Die Veranstaltung findet beim Wasserschutzpolizeirevier Kiel statt. Dort erhalten die Teilnehmenden einen umfassenden Einblick in die praktische Polizeiarbeit zu Land und zu Wasser. Das Rahmenprogramm wird durch praktische Vorführungen der Polizeitaucher aus Eutin abgerundet. Für eine Teilnahme an der Informationsveranstaltung ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Bitte nutzen Sie hierfür den folgenden Link: https://t1p.de/cmbmr

Grundsätzlich können sich Interessierte auch individuell bei den Einstellungsberaterinnen und -beratern der Landespolizei informieren. Eine Kontaktliste finden Sie hier: https://t1p.de/otot9

Für alle Interessierten, die sich bereits für eine Bewerbung bei der Polizei entschieden haben, möchten wir darauf hinweisen, dass unser Bewerbungsfenster am 20. Juli 26 geöffnet wird. Ab diesem Zeitpunkt sind Bewerbungen für Einstellungen zum 02. August 27 möglich.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

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