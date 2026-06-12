Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260612.1 Kiel: Gericht gibt Beschwerde der Polizei statt - Folgemeldung zu 260610.2

Kiel (ots)

Die Polizeidirektion Kiel teilt mit, dass das zuständige Gericht der Beschwerde gegen die Entscheidung zur Nichtverlängerung des Observationsbeschlusses von Christian B. stattgegeben hat. Die beantragte Maßnahme kann somit auf Grundlage der gerichtlichen Entscheidung fortgeführt werden.

Die gerichtliche Entscheidung bestätigt die Notwendigkeit der beantragten Maßnahme im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zur Gefahrenabwehr.

Die Polizeidirektion Kiel befindet sich weiterhin in einem engen Austausch mit den zuständigen Behörden und Institutionen, um die bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten umfassend zu nutzen und die Lage fortlaufend zu bewerten.

Zu Einzelheiten der Entscheidung sowie zu möglichen weiteren Maßnahmen werden derzeit keine Angaben gemacht.

Für Rückfragen steht die Pressestelle der Polizeidirektion Kiel zur Verfügung.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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