Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260126.4 Plön: 57-Jähriger aus Preetz vermisst

Preetz (ots)

Seit gestern Vormittag wird der 57-jährige Rolf R. aus Preetz vermisst.

Zuletzt wurde der Mann gestern gegen 11 Uhr im Bereich der Schellhorner Straße gesehen. Er ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Rolf R. ist 1,79 cm groß und wiegt ca. 100 kg. Er hat blonde kurze Haare und trägt eine Brille. Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.

Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Personen, die den Mann gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 33 33 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

