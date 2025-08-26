Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250826.1 Kiel: Nachtrag Vermisstenmeldung Corvin T. (Folgemeldung zu 250825.2)

Kiel (ots)

Inzwischen kann mitgeteilt werden, welche Bekleidung der etwa 180cm große Corvin T. zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug. Er dürfte mit einer schwarzen Jacke, einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose sowie jeweils weißen Schuhen und Socken bekleidet sein.

Herr T. wurde zuletzt Freitagabend an seiner Anschrift in Friedrichsort gesehen, die er mit unbekanntem Ziel verlassen hat. Er könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Eine Straftat dürfte nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden stehen.

Personen, die Corvin seit Freitagabend gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.

Matthias Arends

