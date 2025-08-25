PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250825.2 Kiel: 20-Jähriger aus Friedrichsort vermisst

Kiel (ots)

Seit Freitag wird der 20 Jahre alte Corvin T. aus Kiel vermisst. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Herr T. wurde zuletzt Freitagabend an seiner Anschrift in Friedrichsort gesehen, die er mit unbekanntem Ziel verlassen hat. Er könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Eine detaillierte Beschreibung des 20-Jährigen wird nachgereicht. Bis dahin verweisen wir auf das Bild dieser Pressemeldung. Eine Straftat dürfte nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden stehen.

Personen, die Corvin seit Freitagabend gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

