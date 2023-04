Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230403.7 Kiel: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach Angriff auf Obdachlose

Kiel (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Angriff auf zwei Obdachlose, bei dem ein 37-Jähriger schwere Verletzungen erlitt. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen und suchen nach Zeuginnen und Zeugen. Die Staatsanwaltschaft lobt eine Belohnung aus.

Am 02.04.2023 gegen 03:15 Uhr griffen ein oder mehrere Unbekannte in einem nicht von der Straße einsehbaren Bereich eines Hinterhofs der Brunswiker Straße in der Nähe des Schlossgartens zwei schlafende, obdachlose männliche Personen an. Ein 36-jähriger Geschädigter wachte durch das Schreien des 37-jährigen Geschädigten auf und erlitt dann selbst eine Kopfverletzung. Bei dem 37-Jährigen konnten Stichverletzungen festgestellt werden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Kieler Krankenhaus. Es besteht derzeit keine Lebensgefahr.

Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgelobt.

Die Ermittlungen werden durch das K1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel geführt. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern geben oder anderweitig zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Eva Rechtien, Polizeidirektion Kiel

