LPI-J: 2 Kleinkrafträder aus Schuppen entwendet

Weimar (ots) - Bereits am Freitag gegen 15:00 Uhr rief eine unbekannte Täterin in einer Supermarktfiliale in Weimar an und gab sich als Mitarbeiterin der "Kassentechnik" für den Markt aus. Laut Angaben der Täterin sollen bestimmte Gutscheinkarten ab einem Wert von 100 - 500EUR aus dem Sortiment genommen werden. Zur Überprüfung, ob diese Gutscheine bereits durch eine externe Stelle elektronisch gesperrt wurden, sollte ...

