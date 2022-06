Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erfolgreiche Vermisstensuche im Bereich Magdala

Magdala (ots)

Am Samstagabend gegen 19 Uhr meldete eine Mitarbeiterin einer Pflegeunterkunft in Magdala einen 77-Jährigen vermisst. Dieser begab sich aus dem Plegeheim und kam nicht - wie gewöhnlich - von seinem Spaziergang zurück. Da weitere medizinische Indikatoren eine Gefahr für den Bewohner erahnen ließen und Ermittlungen in seinem familiären Kreis nicht zum zügigen Auffinden führten, erfolgten diverse Einsatzmaßnahmen sowohl im Bereich Magdala als auch in Jena. Weiterhin wurde ein Fährtensuchhund und der Polizeihubschrauber angefordert, da der Vermisste nicht auf seiner üblichen Runde festgestellt werden konnte. Gegen 21 Uhr stellte der Polizeihubschrauber auf der Straße zwischen Ottstedt und Maina eine ältere Person fest, welche auf die Beschreibung zutraf. Herangeführte Kollegen konnten in der Folge den Vermissten zweifelsfrei identifizieren und dem Heimpersonal wohlbehalten übergeben.

