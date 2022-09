POL-KI: 220906.2 Kiel: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwentinental (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Mergenthalerstraße in Schwentinental zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein unfallbeteiligter Fahrer flüchtete zu Fuß vom Unfallort. Im Nahbereich trafen Polizeikräfte die alkoholisierte Person an. Die Polizei sucht Zeuginnen und ...

