Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 201005.2 Laboe: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Laboe (ots)

Die Polizeistation Heikendorf ermittelt wegen einer Unfallflucht im Einmündungsbereich der Mühlenstraße, Börn und Hafenstraße in Laboe. Der Unfall ereignete sich am frühen Sonntagnachmittag gegen 14:40 Uhr. Eine Fahrradfahrerin verletzte sich dabei am Bein. Eine 74-jährige E-Bike-Fahrerin befuhr um 14:42 Uhr mit ihrem Mann die Mühlenstraße aus Richtung des Heikendorfer Weges kommend in Richtung Börn. Der Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Kombis, näheres zu dem Fahrzeug ist nicht bekannt, befuhr die Straße Börn in Richtung Hafenstraße. Im Bereich der Einmündung zur Mühlenstraße missachtete der PKW die Vorfahrt der 74-Jährigen. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Sie versuchte daraufhin mit ihrem E-Bike zu bremsen, stürzte jedoch und verletzte sich schwer am linken Bein. Sie wurde mit einem Rettungswagen in die Universitätsklinik Kiel verbracht. Der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Kombis bemerkte nach Aussage von Zeugen den Sturz, entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht nach Zeugen dieses Unfalls. Hinweise nehmen die Polizeibeamten unter der Rufnummer 0431/ 5601320 entgegen.

