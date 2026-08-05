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Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Absicherung einer Einsatzstelle auf der A57

FW Sonsbeck: Absicherung einer Einsatzstelle auf der A57
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Sonsbeck (ots)

Dienstag, 04.08.2026, 16:59 Uhr, Einsatz 055/2026 - Die Feuerwehr Sonsbeck sicherte nach einem Verkehrsunfall auf der A57 eine Einsatzstelle des Rettungsdienstes gegen den fließenden Verkehr ab.

Am Dienstagnachmittag wurde die Einheit Sonsbeck zur Unterstützung des Rettungsdienstes bei der Absicherung einer Einsatzstelle auf der A57 alarmiert. Dort war es in Fahrtrichtung Krefeld zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW gekommen, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Die Einheit Sonsbeck sicherte die Einsatzstelle gegen den weiterhin auf der Autobahn fließenden Verkehr, hierzu musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Außerdem wurden die Batterien der Unfallfahrzeuge abgeklemmt sowie auslaufende Betriebsmittel abgestreut.

Die verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet, versorgt und in Krankenhäuser transportiert. Die Einheit Sonsbeck war mit rund 20 Einsatzkräften im Einsatz, die Unfallstelle wurde an die Autobahnpolizei übergeben. Der Einsatz der Feuerwehr war um 18:25 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Lars Rübekeil
E-Mail: presse@feuerwehr-sonsbeck.de
http://www.feuerwehr-sonsbeck.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell

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