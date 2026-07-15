Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Gewerbebrand - Brand in einer Abluftanlage

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Sonsbeck (ots)

Dienstag, 14.07.2026, 17:17 Uhr, Einsatz 046/2026 - Beim zweiten Einsatz des Tages handelte sich ebenfalls um einen kräfteintensiven Gewerbebrand. Die Feuerwehr sicherte die Maßnahmen des Anlagenbetreibers ab, bis eine mögliche Ausbreitung verhindert war. Zwei Personen wurden durch Rauchgase verletzt.

Am späten Dienstagnachmittag um 17:17 Uhr wurden die gesamte Feuerwehr Sonsbeck, der Rettungsdienst und der Einsatzleitwagen ELW2 des Kreises Wesels erneut mit dem Meldebild "B4 Gewerbebrand" alarmiert, diesmal zu einem Betrieb an der Raiffeisenstraße. Hier war ein Brand im einem Abluftrohr der Produktionsanlage entstanden.

Die Feuerwehr begleitete die Maßnahmen des Betreibers mit mehreren Trupps unter Atemschutz und baute vorsorglich einen umfassenden Löschangriff auf, um auf eine etwaige Ausbreitung des Brandes sofort reagieren zu können. Die Temperaturentwicklung am Abluftrohr wurde fortlaufend mit Thermometern und Wärmebildkameras überwacht.

Durch die Maßnahmen des Betreibers in der Anlage wurde der Brand letztlich unter Kontrolle gebracht und die Temperaturen ausreichend abgesenkt. Das Ereignis blieb auf das Innere der Anlage begrenzt. Zwei Betriebsangehörige hatten aber Rauch eingeatmet und wurden vom Rettungsdienst vorsorglich zur Abklärung in ein Krankenhaus transportiert.

Da die Feuerwehr Sonsbeck durch den vorherigen Gewerbebrand bereits gefordert worden war, wurden zur Personal- und Materialreserve die Löscheinheit Xanten-Nord sowie erneut der Abrollbehälter Atemschutz der Feuerwehr Moers angefordert. Die Feuerwehr-Einheiten aus Alpen und Xanten übernahmen für die Einsatzdauer den sogenannten Grundschutz im Gebiet der Gemeinde Sonsbeck.

Um 20:30 Uhr wurde die Einsatzstelle für weitere Maßnahmen an den Betreiber übergeben. Es folgte bis ca. 21:30 Uhr die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Sonsbeck an den Standorten. Im Laufe des Abends kamen gut 60 Kräfte der Feuerwehren und des Rettungsdienstes zum Einsatz, außerdem die Polizei.

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