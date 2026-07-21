Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Zwei Einsätze der Feuerwehr nach Verkehrsunfällen

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Sonsbeck (ots)

Montag, 20.07.2026, 22:02 Uhr, Einsatz 051/2026 und Dienstag, 21.07.2026, 15:27 Uhr, Einsatz 052/2026 - Anlässlich von zwei Verkehrsunfällen war die Feuerwehr Sonsbeck im Einsatz. Am Montagabend wurde eine Einsatzstelle auf der A57 für den Rettungsdienst abgesichert. Ein am Dienstagnachmittag in Labbeck gemeldeter PKW-Brand in Folge eines Verkehrsunfalls bestätigte sich nicht.

Am Montagabend wurde die Einheit Sonsbeck auf die A57 in Fahrtrichtung Niederlande gerufen. Dort war es zu einem Verkehrsunfall eines mit fünf Personen besetzten PKW gekommen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab, damit der Rettungsdienst die Insassen auf mögliche Verletzungen sichten und versorgen konnte. Um 22:51 Uhr konnte die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben werden. An der Einsatzstelle waren 12 Einsatzkräfte der Feuerwehr tätig.

Am Dienstagnachmittag wurden die Einheiten Sonsbeck und Labbeck sowie der Rettungsdienst aus Xanten mit dem Meldebild "B2 PKW-Brand" zur Marienbaumer Straße gerufen. Dort war es zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein zunächst gemeldeter PKW-Brand bestätigte sich nicht. Die Feuerwehr musste nicht tätig werden. Die mit 20 Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr konnte die Einsatzstelle nach wenigen Minuten verlassen. Polizei und Rettungsdienst blieben vor Ort.

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