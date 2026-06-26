Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Zimmerbrand in Hasten

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Remscheid (ots)

Die Feuerwehr Remscheid wurde am Donnerstagabend, den 25.06.2026, gegen 21:45 Uhr durch aufmerksame Nachbarn zu einem Zimmerbrand im Stadtteil Hasten alarmiert worden.

Die zuerst eintreffende Löscheinheit Hasten leitete umgehend die Brandbekämpfung ein. Hierzu wurden zeitgleich zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Verletzt wurde niemand.

Die nachrückenden Kräfte der Berufsfeuerwehr brachten die Drehleiter in Stellung. Über diese wurde zunächst der Dachstuhl kontrolliert, um eine mögliche Brandausbreitung auszuschließen. Anschließend wurden gezielte Kühlmaßnahmen durchgeführt.

Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach rund 1,5 Stunden beendet werden.

Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr Remscheid im Einsatz.

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