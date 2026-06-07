Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Zwei Einsätze: Sturmschaden und Verkehrsunfall auf der A57

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Sonsbeck (ots)

Sonntag, 07.06.2026, 08:08 Uhr und 13:41 Uhr, Einsätze 026/2026 und 027/2026 - Die Einheit Sonsbeck rückte im Verlauf des Sonntags zu zwei Einsätzen aus. Am Morgen war ein umgestürzter Baum zu beseitigen, am Nachmittag war es auf der A57 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde.

Um 08:08 Uhr erfolgte die Alarmierung mit dem Meldebild H2 Sturmschaden zur Schwarzen Straße. Dort blockierte ein umgestürzter Baum die Fahrbahn. Dieser wurde mittels Motorsäge zerkleinert und zur Seite geräumt, im Anschluss wurde die Fahrbahn gereinigt. Im Einsatz waren 11 Einsatzkräfte für gut eine Stunde bis 09:22 Uhr.

Am Nachmittag wurde die Einheit Sonsbeck um 13:41 Uhr zur Absicherung einer Einsatzstelle des Rettungsdienstes auf der A57 alarmiert. Auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Sonsbeck in Fahrtrichtung Krefeld war ein Motorradfahrer, vermutlich aufgrund einer Fahrbahnverunreinigung, gestürzt und hatte sich dabei verletzt.

Ein Notfallsanitäter der Feuerwehr Sonsbeck übernahm die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Für die Dauer der Versorgung des Verletzten an der Einsatzstelle musste die Auffahrt gesperrt werden.

Nach dem Transport mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben. Diese veranlasste weitere Maßnahmen zur Beseitigung der Fahrbahnverunreinigung. In diesem Fall waren 20 Einsatzkräfte im Einsatz bzw. in Bereitstellung. Der Einsatz wurde um 14:34 Uhr beendet.

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